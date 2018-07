Peter Sagan is maandag blikvanger in na-Tourcriterium van Aalst

Aalst - Wereldkampioen en groene trui Peter Sagan topt morgen/maandag de affiche van het 83e na-Tourcriterium in Aalst. Ook Belgisch kampioen Yves Lampaert en Nederlandse kampioen Mathieu van der Poel tekenen present. Voorts bereikte organisator Johny Van den Borre een overeenkomst met onder meer Timothy Dupont, Thomas De Gendt, Thomas Degand en Guillaume Van Keirsbulck

Sagan won in 2012 en 2015 reeds in het groene shirt het criterium van Aalst en start maandag als topfavoriet. “Ik heb wel met een bang hart de laatste dagen van de Tour afgewacht. Sagan was immers zwaar gevallen en heeft met veel moeite Parijs gehaald. Wij hadden geen plan B want de gele trui (Geraint Thomas) zou niet naar Aalst komen”, stelt Van den Borre. “Ik ben bovendien zeer tevreden dat we Mathieu en zijn broer David van der Poel hebben weten strikken. Mathieu kroonde zich onlangs tot Nederlands kampioen mountainbiken nadat hij eerder al de titel in het veld en op de weg op zak stak. Hij mocht dan ook niet ontbreken op ons criterium. Wat betreft de Tour-Belgen zakken Belgisch kampioen Yves Lampaert, Thomas De Gendt, Guillaume Van Keirsbulck, Timothy Dupont en Thomas Degand af. Ons deelnemersveld wordt verder aangevuld met Iljo Keisse, Gijs Van Hoecke en nog wat streekrenners.”

De Gentlemens Classic en BV-wedstrijd krijgt ook dit jaar weer ronkende namen aan de start. “Lucien Van Impe, onze laatste Belgische Tourwinnaar (1976), komt langs maar zal niet rijden. Jan Janssen, de winnaar van 50 jaar geleden, wel. Naast hem staan onder andere ook Frank Hoste, Roger De Vlaeminck, Johan Museeuw, Peter Van Petegem, Dirk De Wolf, José De Cauwer, Fons De Wolf en Rudy Pevenage aan de start van dit criterium”, besluit Johny Van den Borre.

Vanaf 16u30 is er de voorstelling van de deelnemers aan de Gentlemens Classic en de BV-parade op Markt van Aalst. Zij vatten om 17u00 hun tocht aan van 18 ronden of 30 kilometer. Om 18u30 worden de profs voorgesteld. Het criterium start om 19u30. Omstreeks 22u00 weten we wie de opvolger wordt van Oliver Naesen. Hij haalde het toen van geletruidrager Chris Froome en Thomas De Gendt.