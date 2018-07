Duitse kampioen triomfeert in Prudential RideLondon

Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) heeft de Prudential RideLondon-Surrey Classic (World Tour) gewonnen. De Duitser sprintte na 187 km in Londen naar de zege voor de Italianen Elia Viviani (Quick Step Floors) en Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo). Jonas Rickaert werd eerste landgenoot op de vijftiende plaats.

Niet alleen in Frankrijk, ook in Londen werd er gekoerst. De Prudential Ride is nog een jonge wedstrijd, maar kon door de opgave van heel wat sprinters in de Tour uitpakken met een mooi deelnemersveld. Zo kwamen André Greipel en Mark Cavendish er ook aan de start na hun mislukte passage door Frankrijk, net zoals Michael Matthews die opgaf wegens ziekte in de Tour.

Al vroeg in de wedstrijd kregen we een vroege vlucht met zes renners: Manuele Boaro en Valerio Agnoli (Bahrain Merida), Caleb Ewan (Mitchelton-Scott), Alexis Gougeard (AG2R), Pawel Cieslik (CCC) en onze landgenoot Aaron Verwilst van Sport Vlaanderen-Baloise. Het peloton liet al snel begaan en gunde hen maximaal zeven minuten bonus.

Halfweg koers vond Trek-Segafredo het welletjes en begon het team op kop te sleuren voor hun sprinter Nizzolo. De bonus zakte snel, het sein voor enkele renners om op 60 km van het eind de sprong naar voren te maken: Michael Matthews (Sunweb), Peter Kennaugh en Jay McCarthy (Bora-hansgrohe), Christopher Juul Jensen (Mitchelton-Scott), Owain Doull (Sky) en Nathan Haas (Katusha-Alpecin).

Tijdens de beklimming van de laatste hindernis van de dag, Box Hill, plaatste Kennaugh, donderdag nog winnaar van de GP Cerami, een aanval, maar zonder succes. Op 6 km van het eind werden de laatste vluchters finaal gegrepen en werd de sprint voorbereid. Daarin haalde de jonge Ackerman, die onderweg nog ten val was gekomen, het voor Viviani en Nizollo. Voor de Duitser is het zijn vierde profzege. Eerder dit jaar veroverde hij ook de nationale titel en pakte hij een ritzege in de Dauphiné en de Ronde van Romandië.