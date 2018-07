Antwerp start competitie met zege op veld van Charleroi

De Great Old heeft zijn uitreputatie weer eer aangedaan. In de openingsmatch van het nieuwe seizoen pakte Antwerp tegen Charleroi, vorig seizoen nog in Play-Off 1, meteen ook de drie punten. Yatabaré zette al vroeg de 0-1 op het bord en dat gaven de jongens van Bölöni niet meer af. Het recept van vorig seizoen blijft dus werken: veel inzet, voorin efficiënt en achterin onwrikbaar.

Het plannetje van Bölöni werd al snel duidelijk: Charleroi het leven zuur maken met veel fysieke strijd op het middenveld en zelf snel proberen om te schakelen. Na een kwartier leverde dat al succes op. Antwerp recupereerde de bal op de helft van Charleroi en Hairemans haalde van ver uit. Mandanda kon de bal enkel maar afweren, in de voeten van de aanstormende Yatabaré, die de 0-1 hoog in doel schoot. Een vroege voorsprong, dat geeft Antwerp niet zo gauw af, zo leerden we vorig seizoen.

Charleroi reageerde evenwel meteen via een schot van Benavente, Opare bracht redding op de lijn. Een minuutje later vond diezelfde Benavente Dessoleil in het strafschopgebied, maar die mikte de bal op de dwarsligger. Ook de Great Old liet zich niet onbetuigd. Bolingi haalde de achterlijn en legde terug op Hairemans, die met buitenkantje links net naast tikte. Aan de overkant was het weer verdediger Dessoleil die dreigde. Zijn schot zoefde net naast. Dat alles in de eerste 25 minuten. Nadien kreeg Antwerp meer controle over de match. Bolat diende enkel wat hoge ballen te plukken en vervulde die opdracht met verve. Nog één keer Charleroi dan voor de rust: Ilaimaharitra zette laag voor, maar Baby kwam net te laat om binnen te tikken. Antwerp met een voorsprong de kleedkamer in, al was dat bijna zonder Geoffry Hairemans, die flirtte met een tweede gele kaart.

Na rust maakte Charleroi zijn offensieve ambities meteen kenbaar. Arslanagic tikte een scherpe voorzet bijna in het eigen doel, maar Bolat bracht nog redding met het hoofd. Antwerp profiteerde van de ruimte en nonchalance achterin bij Charleroi. Via Yatabaré en Owusu kwam Hairemans helemaal alleen voor de goal, Marinos haalde de 0-2 van de lijn. Charleroi geraakte nauwelijks door het rood-witte blok en Mazzu gooide al snel met Perbet en Rezaei al zijn offensieve kaarten op tafel. Antwerp werd achteruit gedwongen, maar gaf nauwelijks iets weg. Pas een kwartier voor tijd kon Rezaei Bolat nog eens tot een redding dwingen.

In het slotkwartier kwam een fysiek indrukwekkend Antwerp nauwelijks in de problemen. Op de tegenaanval kon het zelfs regelmatig zelf voor dreiging zorgen. Enkel vanop corner kon Charleroi wat gevaar creëren. In de allerlaatste minuut toch nog één grote kans voor Charleroi, maar de kopbal van Dessoleil stierf in de armen van Bolat. Zo stak Antwerp de eerste en dik verdiende drie punten op zak.