Chris Froome na vijandigheid tijdens Tour: “Het was wij tegen de rest”

Chris Froome heeft een bewogen Tour de France achter de rug. Vlak voor de start wilde ASO hem een startverbod opleggen, voor het Franse publiek was hij en zijn ploeg vijand nummer één en uiteindelijk zag hij ploegmaat Geraint Thomas zijn verhoopte vijfde Tourzege pakken. De viervoudige Tourwinnaar gaf toe dat hij de vorige drie weken door Frankrijk reed alsof het “iedereen was tegen mij.”

“Het was zeker niet altijd gemakkelijk de voorbije weken”, geeft de Chris Froome toe op de persconferentie, “vooral naast de fiets kreeg ik en het team het zwaar te verduren, zwaarder dan andere jaren, maar je hebt twee manieren om daar op te reageren. Je kan ervoor kiezen om het je te laten raken, eronder te lijden of je kan het als een motivatie zien. Voor ons werkte het als iets positief. Veel sneller dan andere jaren vormden we al meteen een hechte groep, het was wij tegen de rest van de wereld. We zetten ons erover, we gaan ervoor, voor die eindzege was het credo. We sloegen er ons doorheen. Geraint liet zich er ook niet door kisten en ging verder ook heel goed om met de lasten van de gele trui.”

Froome won de Tour vier keer, maar staat zondagavond als derde op het podium. Er gebeurde ook geen broedermoord in het team zelf, het meesterschap van Thomas werd gaandeweg duidelijk. “Ik ben ontzettend blij voor hem”, benadrukte hij. “We zijn al zo lang ploegmaten en vrienden, dat maakte het ook makkelijker voor ons om te communiceren. Hij was van ontzettend groot belang de voorbije jaren in het behalen van mijn vier Tourzeges. Ik ben trots op hem en ik ben blij dat ik deel uitmaak van de ploeg die hem naar geel loodste en dat we samen op het podium staan zondag. Dat is een droomscenario. Neen, ik heb geen spijt en we zijn altijd eerlijk en open geweest naar elkaar, voor, tijdens en na de koers. We zijn al tien jaar goede vrienden ook, we trainen vaak samen, brengen veel tijd met elkaar door en wonen vlak bij elkaar. Ik heb hem zien groeien, progressie maken. Hij is een verdiende winnaar.”

Team Sky heeft na vandaag twee Tourwinnaars in hun team. Wat zal dat geven in 2019? “Dat is een vraag voor het management”, repliceerde hij. “Het is niet aan mij om daar iets over te zeggen.”

Tot slot ging hij ook even in op de dubbel Giro-Tour de France. Hij won de Giro, is derde in de Tour, Dumoulin werd telkens tweede. “Ik geloof nog altijd dat die dubbel wel mogelijk is”, zei Froome. “Het is zeker niet evident, maar ik geloof erin. Ik ben ontzettend trots dat ik de drie grote rondes heb gewonnen en ik word zondag derde in de Tour. Ik heb zeker geen spijt dat ik de Giro heb gereden. Ik geloof dat het mogelijk is, maar het staat vast dat het me dit jaar niet gelukt is. Kijk naar de prestaties van Tom Dumoulin, het is mogelijk om beide rittenkoersen op een hoog niveau te koersen in hetzelfde jaar, dus ook zijn prestatie sterkt me in die overtuiging. Dit jaar was het net iets meer mogelijk omdat de Tour een week later startte. Of ik dat volgend jaar opnieuw doe? Het is veel te vroeg om daar nu al over te speculeren.”