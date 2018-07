Stoffel Vandoorne moet in de punten opgeven: "Dit is erg teleurstellend"

Voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne eindigde de GP van Hongarije opnieuw met een teleurstelling. Te midden van een sterke race en op een moment dat hij op weg leek naar een puntenfinish kreeg hij af te rekenen met een kapotte versnellingsbak en moest hij opgeven.

"Dit is echt een teleurstellende race voor mij," begint Vandoorne zijn terugblik. "Nadat we iets verder naar achter op de grid moesten vertrekken dan we hoopten had ik vandaag een superstart en won ik enkele plaatsen tijdens de openingsronde."

"Tijdens de eerste stint hebben we de banden goed gemanaged en we haalden een sterke snelheid toen het erom ging. Ik maakte een goede pitstop en we slaagden erin om in het 'pit window' heel wat wagens te passeren. Het was een geweldige strategie van het team om beide wagens zo in de punten te krijgen."

"We voelden ons comfortabel en het was gewoonweg nog een kwestie van de wagen naar de finish brengen."

Versnellingsbak gaat stuk

Dat lukte echter niet bij Vandoorne, die geplaagd werd door een probleem met de versnellingsbak.

"Jammer genoeg hadden we een technisch probleem en moest ik de wagen parkeren. Het toont nogmaals dat dit een technische sport is. Het is teleurstellend om de race zo te moeten finishen aangezien het team vandaag alles juist deed. We geraakten zo hoog als mogelijk en het is jammer dat we het eerste deel van het seizoen niet opnieuw met wat meer punten eindigen."

Nadat Vandoorne de voorbije races allerlei problemen had met zijn wagen kreeg hij voor dit raceweekend een ander chassis. Daarin had Vandoorne opnieuw een veel beter gevoel.

Een goed gevoel

"Persoonlijk had ik dit weekend een goed gevoel. Ik denk dat we vandaag getoond hebben dat de snelheid terug op het niveau van voordien zit, met opnieuw een 'normaal' gevoel in de wagen. Ik kan tevreden zijn met mijn performance. Ik kijk uit naar de zomerpauze, een beetje ontspannen en mijn hoofd leegmaken in de aanloop naar mijn thuisrace in Spa."

