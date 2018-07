Lampaert komt net tekort voor prestigieuze ritzege op Champs Elysées, Kristoff pakt slotrit

Alexander Kristoff heeft de laatste etappe van de Tour de France gewonnen. De Noor was op de Champs Elysées sneller dan John Degenkolb en Arnaud Démare. In de laatste kilometers waagde Yves Lampaert nog een ultieme gooi naar de ritwinst, maar de Belgische kampioen strandde in de laatste honderden meters. Geraint Thomas verzekerde zich van zijn allereerste eindzege in de Ronde van Frankrijk.

Champagne drinken, een beetje poseren en op het einde spurten op de Champs Elysées. Ziedaar het klassieke recept van de laatste rit in de Tour de France. Of werd dat patroon dit jaar toch eens doorbroken door de Belgen? Onze landgenoten konden in deze Tour nog geen ritzege pakken, maar voor de rit richting Parijs beloofden ze aanvalswerk. En door de vele opgaves onder de sprinters waren er minder ploegen die zin hadden in een massaspurt waardoor de Belgische kansen op een eerste ritzege in tien jaar op de bekendste Parijse avenue stegen.

Foto: EPA-EFE

Die ritzege kon Team Sky echter worst wezen. Geletruidrager Geraint Thomas moest enkel veilig over de streep in Parijs raken om zijn eerste eindzege in de Tour veilig te stellen en dus werd er onderweg zoals gewoonlijk al uitgebreid gevierd met champagne. De Britse formatie deed er zelfs nog een schepje erbovenop met een gepersonaliseerde gepersonaliseerde Ford GT.

Foto: Photo News

Eresaluut voor Chavanel

Voor echte koers was het zoals ieder jaar wachten tot na de intrede in Parijs en een mooi eresaluut voor Sylvain Chavanel. De afscheidnemende Fransman rijdt zijn achttiende Tour uit en is daarmee recordhouder. Dan mag je natuurlijk als eerste de Champs oprijden.

Maar toen Chavanel gegrepen werd, ging de gashendel volledig open. Guillaume Van Keirsbulck toonde zich een man van zijn woord en reed weg samen met Dillier, Phinney, Schär, Gaudin en Politt. Lees: zes hardrijders pur sang, die bovendien perfect samenwerkten. Resultaat: een maximale voorsprong van 45 seconden. Maar in het peloton hielden de ploegen van Démare, Sagan en Laporte de vluchters onder de controle. Op zes kilometer van de streep werd Politt als laatste vluchter ingelopen door het peloton.

Ultieme poging van Lampaert

Sprinten dan maar. Of toch niet? In de slotkilometers sprong Marco Marcato weg uit het peloton. Daniel Oss en Yves Lampaert sprongen mee. In de slotkilometer sprong de Belgische kampioen zelf weg en leek hij even op weg naar de etappezege.

Maar in de laatste rechte lijn viel Lampaert stil en werd hij voorbijgesneld door de topsprinters, waarbij Alexander Kristoff uitpakte met een fameuze machtsspurt en de slotrit won. John Degenkolb en Arnaud Démare moesten vrede nemen met plekken twee en drie.

Geraint Thomas kwam zonder kleerscheuren over de eindstreep en verzekert zich zo van zijn allereerste Tourwinst. De Welshman triomfeerde samen met ploegmaat en viervoudig Tourwinnaar Chris Froome, die applaudisseerde voor zijn knecht. Een beeld om in te kaderen.

Foto: AP

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP

Uitslag rit 21:

1. Alexander Kristoff (Noo/UAD) de 116 km in 2u46:36 (gem. 41,78 km/u)

2. John Degenkolb (Dui/TFS) op 0:00

3. Arnaud Démare (Fra/GFC) 0:00

4. Edvald Boasson Hagen (Noo/DDD) 0:00

5. Christophe Laporte (Fra/COF) 0:00

6. Maximiliano Richeze (Arg/QST) 0:00

7. Sonny Colbrelli (Ita/TBM) 0:00

8. Peter Sagan (Slk/BOH) 0:00

9. Andrea Pasqualon (Ita/WGG) 0:00

10. Jasper De Buyst (Bel/LTS) 0:00

Eindstand Tour 2018:

1. Geraint Thomas (GBr/SKY) de 3349 km in 83u17:13(gem. 40,21 km/u)

2. Tom Dumoulin (Ned/SUN) op 01:51

3. Chris Froome (GBr/SKY) 02:24

4. Primoz Roglic (Sln/TLJ) 03:22

5. Steven Kruijswijk (Ned/TLJ) 06:08

6. Romain Bardet (Fra/ALM) 06:57

7. Mikel Landa (Spa/MOV) 07:37

8. Daniel Martin (Ier/UAD) 09:05

9. Ilnur Zakarin (Rus/TKA) 12:37

10. Nairo Quintana (Col/MOV) 14:18 .