Houthalen-Helchteren - Bij het recyclagebedrijf Bongaerts op Europark in Helchteren, waar papier gerecycleerd wordt, is zondag rond 18.30 uur brand uitgebroken. Een zwarte rookpluim stijgt op boven het industrieterrein. Die is kilometers ver te zien, tot zelfs in Riemst, maar niet giftig.

Papier en karton staan in brand bij de firma op het Europark. Aan omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Rook, ook al is die in dit geval niet ...