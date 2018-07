Team Sky viert Tourwinst van Thomas met champagne en … gepersonaliseerde sportwagen

Grote vreugde bij Team Sky bij de start van de laatste Tourrit in Houilles. De Britse ploeg pakt met Geraint Thomas voor de zesde keer in zeven jaar de eindzege in La Grande Boucle. En dan mag er al eens iets extra gedaan worden. Naast de gepersonaliseerde truitjes, lieten de Britten ook een Ford GT helemaal in het geel kleuren. Toevallig zijn GT ook de initialen van de nieuwe Tourwinnaar.

Met de blitse bolide refereert Team Sky naar zijn dominantie in de Tour de France van de afgelopen jaren. De Britse ploeg won de afgelopen jaren de grootste wielerwedstrijd ter wereld met Bradley Wiggins en Chris Froome en doet dat nu dus ook met Geraint Thomas. Voor de eerste Welshe Tourwinnaar werd er speciaal een gele Ford GT opgetrommeld. Thomas nam uiteraard eens plaats in de blitse sportwagen.

Putting the G in GT!!!! @GeraintThomas86 has the best seat in the house ahead of stage 21 #TDF2018 pic.twitter.com/jobOxHF6Xr