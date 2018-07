Maandag drukste dag van het jaar op Brussels Airport: “Kom goed voorbereid en op tijd”

Brussels Airport maakt zich op voor de drukste dag van het jaar. Maandag worden er maar liefst 96.000 reizigers verwacht. Hoewel er maatregelen zijn getroffen, kan dat voor extra hinder zorgen. “Kom daarom goed voorbereid naar hier.”

Volgens de prognoses van Brussels Airport zal het maandag de drukste dag van het jaar worden. “Naar verwachting zullen er 96.000 reizigers, die vertrekken of terugkomen, de luchthaven passeren”, zegt woordvoerster Nathalie Pierard.

Traditioneel zijn de laatste dagen van juli de piekdagen op het vliegveld en dat is dit jaar niet anders. Zondag is het al druk en ook dinsdag worden er extra veel reizigers verwacht. “Vandaag, morgen en dinsdag zijn zogenaamde red days. Dat zijn dagen waarop meer dan 40.000 mensen vertrekken.”

Tomorrowland

Het hoge aantal reizigers op de luchthaven in deze periode is te verklaren door de wissel in de zomervakantie: er vertrekken nu veel mensen maar er komen er ook veel terug. Maar dat het juist maandag de drukste dag van het jaar wordt, komt ook door Tomorrowland, stelt Pierard nog. “Ongeveer 5.000 internationale festivalgangers vertrekken van Tomorrowland naar huis.”

De grootste drukte wordt maandag (net als op andere dagen) verwacht tussen 8 en 10.00 uur, en tussen 16.00 en 18.00 uur. Brussels Airport heeft maatregelen getroffen. Zo is er extra personeel voor onder meer de check-inbalies. Toch moeten reizigers rekening houden met langere wachttijden bij de check-in en beveiliging, waarschuwt Pierard.

Fles water

“Kom daarom zeker op tijd”, klinkt het nog. “En kom voorbereid. Mensen die met de auto komen kunnen het best een parkeerplek vooraf online reserveren. Ook de check-in kun je al vooraf online doen.” Maar ook op de luchthaven zelf zijn er dingen om de weg naar de gate vlot te doen verlopen: “Ga nog eens door je bagage voor je door de security gaat. Zorg dat je geen flessen water en dergelijke bij je hebt. Dat zijn kleine dingen, maar ze nemen veel extra tijd van het personeel in beslag.”

Pierard raadt ook aan de app van Brussels Airport te gebruiken. Daar kunt u allerlei informatie vinden, van de status van uw vlucht, tot de drukte bij de security. De luchthaven heeft meer tips voor een vlot vertrek op haar website staan.