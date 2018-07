Kinrooi -

In Kessenich (Kinrooi) in de Vilgertenweg is zondagavond rond 17.30 uur een stoppelveld in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich werkelijk als een lopend vuurtje. In geen tijd was het veld zwartgeblakerd. Het ging om een akker met gedorst graan. De brandweer snelde toe voor de bluswerken.