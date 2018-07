FOTO. Nineties-kleppers nemen Tienen in

De gemiddelde leeftijd op het marktplein van Tienen lag zaterdag al gauw een jaar of twintig hoger dan vrijdag. Dat had uiteraard alles te maken met de keuze voor drie nineties-kleppers: Goo Goo ‘Iris’ Dolls, Anouk en Alanis Morissette. Vreemde eend in de bijt White Lies vuurde tussendoor dan maar de riff van ‘Glycerine’ (Bush) op het publiek af, zodat de Suikerrockers toch met een pint in de hand bleven volgen wat er op het hoofdpodium gebeurde.