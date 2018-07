Duras / Sint-Truiden -

Zondagnamiddag omstreeks 13 uur brak een hevige brand uit in een kleine rijwoning in de Plantenstraat in Sint-Truiden. In de woning, die onbewoonbaar is, woonden twee gezinnen. Kwaad opzet is uitgesloten zegt Dirk Odeurs, sectorcommandant van de Hulpverleningszone Zuidwest Limburg.