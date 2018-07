Bart Aernouts pakt de zege in Ironman Hamburg die door vervuild water een duatlon werd

Bart Aernouts heeft zondag de Ironman van Hamburg op zijn naam geschreven. De Ironman werd door de organisatie ingekort tot een duatlon omwille van het door cadmium verontreinigde water in Hamburg. Aernouts finishte na 6 km lopen, 180 km fietsen en een marathon (42,195 km) in 7u05:26. De Antwerpenaar werd op het podium vergezeld door de Brit Joe Skipper (7u12:35) en de Zuid-Afrikaan James Cunnama (7u13:54).

Voor de 34-jarige Aernouts is het zijn derde succes in een Ironman, na eerdere zeges in Nice (2014) en Lanzarote (2017). Vorig jaar voegde hij ook de triatlon in het Duitse Roth, één van de oudste triatlons van het continent, toe aan zijn palmares.