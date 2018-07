Drie Roemenen opgepakt op Tomorrowland: verdacht van stelen smartphones, nog géén link met pepperspray

De politie heeft drie Roemenen opgepakt op het festival Tomorrowland. Dat meldt VTM Nieuws. Ze worden verdacht van het stelen van smartphones. Er is nog géén link met het pepperspray-incident van vrijdagavond.

De drie verdachten zouden ook op andere festivals toegeslagen hebben en worden vandaag nog voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De daders van deze diefstallen zijn meestal professionele bendes die toeslaan op alle grote festivals in Europa.

Exacte cijfers over het aantal diefstallen tot nu op Tomorrowland zijn er nog niet. De federale politie maakt haar rapport over het muziekfestival pas na de laatste dag bekend. Bovendien dienen sommige slachtoffers klacht in op Tomorrowland zelf, terwijl anderen wachten tot ze weer thuis zijn. Verschillende bronnen zeggen dat het aantal slachtoffers tijdens het eerste weekend van Tomorrowland alvast in de honderden loopt. Vorig jaar waren het er duizend.

Er waren de voorbije dagen ook meldingen van dieven die met pepperspray in het rond spoten en van de verwarring gebruik maakten om diefstallen te plegen. Maar er is nog geen verband aangetoond tussen deze verdachten en dat incident.

