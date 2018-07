Waarom iedereen plots storm loopt voor de zomerjurk van prinses Amalia

De zomerse modehit bij onze Noorderburen? Een boho jurkje dat prinses Amalia vorig jaar droeg op het verjaardagsfeestje van haar oma Beatrix. Menig BN'er pakt er nu mee uit op Instagram en je kunt naar verluidt geen strand oplopen zonder dat je het ziet opduiken. Maar van waar komt dat succes?

Neemt Amalia de rol van stijlicoon binnenkort over van haar moeder Maxima? Een zomerjurkje dat ze vorig jaar droeg tijdens een fotoshoot voor de verjaardag van Beatrix is nu een van de mode-items van het moment in Nederland. Na de 14-jarige prinses werden onder meer al Katja Schuurman, Patty Brard, Leontine Borsato en Bridget Maasland in het zomerse, bohemian kleedje van het Griekse label Devotion gespot.

Maar waarom loopt iedereen plots storm voor het jurkje, waar toch een prijskaartje van 169,95 euro aan vasthangt? FashionUnited sprak om dat te achterhalen met Marlies Otten, eigenaar van de Amsterdamse winkel Pure Brands, die het merk verkoopt. Volgens haar zitten onder meer de print, de kleur en de kwaliteit van de stof daar voor iets tussen.

"Iedereen past erin"

“Het heeft ook een meerwaarde dat Devotion gerund wordt door een Grieks familiebedrijf die het honderd procent katoenen jurkje zelf produceren", zegt Otten. "Dat merk je aan de warme collecties. Onderdeel van de aantrekkingskracht is denk ik ook dat iedereen het jurkje past; van jong tot oud, van slank tot vol.”

Een bericht gedeeld door NOS Jeugdjournaal (@nosjeugdjournaal) op 24 Jul 2018 om 2:47 (PDT)

Een bericht gedeeld door Katja Schuurman (@katjaschuurman) op 21 Jul 2018 om 11:29 (PDT)

Een bericht gedeeld door Leontine Borsato (@leontineborsato) op 18 Mrt 2018 om 6:56 (PDT)