VAB waarschuwt toeristen voor trucs van dievenbendes en dieselrijders voor problemen met AdBlue

Het aantal inbraakpogingen in Vlaamse wagens in het buitenland is afgelopen zomer fors de hoogte ingegaan. VAB reisbijstand zag het aantal glasbreuken met 23 procent stijgen. “Een steeds vaker voorkomend fenomeen, het gros van de meldingen komt uit Spanje”, zegt woordvoerder Joni Junes.

De dievenbendes gaan sluw te werk.“Het meest voorkomende is dat dieven op de autosnelweg vakantiegangers teken doen dat er iets mis is met de wagen”, zegt VAB-woordvoerder Joni Junes. “Ze doen dat vaak net voor een snelwegparking of tankstation. Daar staan kompanen van de dieven hen dan op te wachten. Zodra de mensen uitstappen, worden handtassen en boorddocumenten gestolen. Het gros van de meldingen komt uit Spanje.”

“Wat ook nog voorkomt is dat dieven doen alsof ze zelf pech hebben. Als je dan stopt en uitstapt om ze te helpen, glipt er een andere dief om de hoek in je wagen en heb je ook prijs.” Maar moet je dan andere mensen met pech gewoon negeren? “Het is sowieso gevaarlijk om te stoppen op de snelweg. Zie je iemand met pech en wil je helpen? Bel de hulpdiensten zonder je wagen te verlaten en doe de deuren op slot.”

“Vroeger gebeurde het ook dat er eieren of stenen vanop een brug op de voorruit gesmeten werden. Als je dan stopte om de schade in te schatten of om je voorruit proper te maken, werd je overvallen. Dieven gaan subtieler te werk.”

Meer glasbreuk

Ook zag VAB het aantal meldingen van glasbreuk stijgen. In juli kreeg de reisbijstand van VAB al 23 procent meer oproepen. “In vele gevallen gaat het om dieven die een raampje stukslaan om in te breken in de wagen”, zegt de woordvoerder nog. “Niet alle glasbreuk is automatisch inbraak, soms gebeurt het ook dat er gewoon een steentje in de vooruit vliegt, maar VAB raadt vakantiegangers aan om niets in de wagen achter te laten.”

VAB raadt ook aan belangrijke boorddocumenten uit de wagen te halen. “We merken dat mensen nonchalanter zijn geworden. Ook mobiele gps en gsm moet je steeds mee uit de auto nemen en de wagen zo weinig mogelijk op afgelegen of onverlichte plaatsen parkeren.”

Vaker problemen met AdBlue

Ook raadt VAB dieselrijders aan om voor vertrek de AdBlue-tank te laten bijvullen. Dat is een additief dat de uitstoot van moderne dieselwagens moet inperken. Als het reservoir helemaal leeg is, kan de auto niet meer starten.

Normaal gezien wordt het niveau van het reservoir nagekeken bij de onderhoudsbeurten. Maar aangezien vakantiegangers al gauw meer dan 2.000 kilometer afleggen tijdens de zomervakantie, kan het gebeuren dat het AdBlue reservoir leeg geraakt voor de volgende onderhoudsbeurt. Het AdBlue-verklikkerlichtje gaat branden als de auto nog 2.400 km kan rijden. “Dat is lichtje is veelal blauw , in de vorm van een benzinepompje. Ook staat er vaak AdBlue bij.”

Veel vakantiegangers wachten echter te lang om de AdBlue bij te vullen en wanneer het reservoir helemaal leeg geraakt, kan de auto niet meer starten. Daarom is het verstandig om de AdBlue zo snel mogelijk bij te vullen nadat het lichtje is gaan branden.

Je kan de AdBlue zelf bijvullen. Bij de meeste tankstations kan je dit kopen in bidons van 1,8 of 5 liter (het kost ongeveer €5 per liter). Bij sommige modellen moet de boordcomputer van de auto wel gereset worden om het verklikkerlichtje te laten verdwijnen. Bovendien zit de AdBlue-vuldop niet bij alle modellen naast de dieseltankdop, maar soms zit hij weggewerkt in de motorkap of onder de koffervloer. Daarom raadt VAB aan om de AdBlue te laten bijvullen door een professionele technieker.