Kanye West praat eerlijk over zelfmoord in reeks tweets

Kanye West heeft op Twitter een boekje opengedaan over zelfmoord nadat hij een documentaire over het leven van modeontwerper Alexander McQueen had gezien. Die beroofde zich op 40-jarige leeftijd van het leven. De rapper heeft in het verleden al toegegeven dat ook hij met mentale problemen heeft gekampt.

Kanye West deelde een paar opvallende tweets nadat hij de documentaire 'McQueen' had gezien. "Ik zag die documentaire en kon me echt in zijn leven verplaatsen. Ik weet hoe het voelt om de touwtjes van je leven weer in handen te willen nemen, zelfs als dat wil zeggen dat je daarvoor je eigen leven moet nemen." Daarna had hij nog een tip in petto voor wie zelf met zulke gedachten worstelt. "Probeer mensen te vermijden die je het gevoel geven dat je zelfmoord wilt plegen.

Enkele straffe woorden, maar de 41-jarige rapper weet wat het is om mentale problemen te hebben. In een interview met The New York Times liet hij onlangs nog weten dat hij meerdere keren aan zelfmoord heeft gedacht in zijn leven. Hij werd een flink jaar geleden ook nog opgenomen in het ziekenhuis omdat hij met een zenuwinzinking af te rekenen kreeg.

Duistere kant

Dat hij zich met de modeontwerper identificeert, is dan ook geen verrassing. Alexander McQueen vocht zelf lang met zijn demonen en stapte uiteindelijk in 2010 uit het leven. De nieuwe documentaire focust dan ook niet alleen op zijn creatieve verwezenlijkingen, maar belicht ook zijn duistere kant.

I saw the Alexander McQueen documentary and I connected with his journey. I know how it feels to want to take your life back into your own hands even if it means taking your own life. — KANYE WEST (@kanyewest) 27 juli 2018

How to NOT kill yourself pt 1



Avoid being around people who make you want to kill yourself — KANYE WEST (@kanyewest) 27 juli 2018

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be?.