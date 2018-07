Manchester United moet geblesseerde Nemanja Matic missen bij competitiestart

Manchester United-coach José Mourinho kan tijdens de eerste wedstrijden van de Premier League geen beroep doen op zijn Servische middenvelder Nemanja Matic. Dat bevestigde de Portugees op de clubwebsite. De Serviër zou kampen met een buikblessure.

De 29-jarige Matic liep tijdens het voorbije WK, waar hij met Servië drie groepswedstrijden afwerkte, een blessure op. “Daar is iets gebeurd”, legde Mourinho uit. “Vervolgens is hij op vakantie gegaan, maar uiteindelijk heeft hij te weinig rust gehad. Na zijn vakantie is hij direct in behandeling gegaan. Hij mist de competitiestart. We weten nog niet hoe lang hij out zal zijn.”

Matic vervoegde de selectie van Manchester United, die het seizoen voorbereid in de Verenigde Staten, op 22 juli. Twee dagen later trainde hij voor het eerst, maar nu verlaat hij de selectie opnieuw.

Manchester United opent de Premier League op vrijdag 10 augustus met een thuiswedstrijd tegen Leicester City.