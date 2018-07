Op zoek naar verkoeling? Dit is het beste waterpark van Europa

Met meer dan 25.000 recensies en 4,5 sterren op 5 heeft Siam Park de titel van beste waterpark van Europa binnengehaald op TripAdvisor. Je vindt het op Tenerife, het grootste van de Canarische Eilanden. Misschien wel een idee voor een volgend tripje of als je dringend nood hebt aan wat verfrissing?

De TripAdvisor’s Travellers Choice Awards hebben zopas Siam Park tot beste waterpark van Europa uitgeroepen. En dat is geen toevalstreffer, want dat is al voor het vijfde jaar op rij het geval. Het haalde het dit keer opnieuw van 24 andere parken. Maar wat maakt Siam Park dan zo fantastisch?

Onder meer attracties zoals de Tower of Power, een 28 meter hoge glijbaan die eindigt in een aquarium met haaien, roggen en heel wat andere vissen. En er is ook The Wave Palace, een golfslagbad met golven die tot wel drie meter hoog kunnen gaan, meteen goed voor de hoogste kunstmatige exemplaren ter wereld. Om nog maar te zwijgen van de talrijke glijbanen die het park rijk is.

Thailand in Europa

Siam Park opende in 2008 de deuren. Dat de Thaise prinses op die opening aanwezig was, is bovendien geen toeval. Het volledige park is opgebouwd in een Thaise sfeer, met draken en de typische tempelgebouwen. Heel wat attracties dragen ook Thaise namen. Een beetje Zuid-Oost-Azië aan de Costa Adeje dus, al valt het prijskaartje beter mee dan een tripje naar Thailand. Volwassenen betalen er 37 euro voor een dagje waterpret, kinderen 25 euro.

