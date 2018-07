Vader Meghan haalt zwaar uit naar dochter en prins Harry: "Prinses Diana zou dit veracht hebben"

Het lijkt erop dat het water tussen Meghan Markle en haar vader Thomas steeds dieper aan het worden is, zeker nu die laatste in een interview er ook prinses Diana bij heeft betrokken. "Het heeft me gekwetst dat ze me heeft afgesneden. Diana zou het maar niets hebben gevonden hoe ik word behandeld", zegt hij in een interview met Mail on Sunday.

Meghan Markle en haar vader Thomas hebben elkaar niet meer gesproken sinds ze getrouwd is met prins Harry. Een van de redenen daarvoor is dat het telefoonnummer dat hij van haar heeft niet meer werkt. "De nummers die ik had, zijn niet meer in gebruik. Ik kan haar op geen enkele manier meer contacteren", zegt hij. "Het heeft me diep gekwetst dat ze me heeft afgesneden. Op 4 augustus is ze jarig en ik zou haar graag een gelukkige verjaardag wensen. Wat kan ik nu doen, een kaartje sturen?"

Hij vindt het maar niets hoe hij al maandenlang door de koninklijke familie wordt behandeld. "Ze gaan met mij om op een manier die prinses Diana zou veracht hebben. Dat is niet waar zij voor stond. Het kan me trouwens niet schelen dat Harry nu nooit meer tegen me zal willen praten. Ik zal het wel overleven."

Kleinkinderen nooit zien

Toch zijn er ook zaken waar hij wel tegenop ziet. "Ik denk niet dat ik mijn kleinkinderen ooit te zien zal krijgen", haalt hij aan. "Misschien is iedereen wel beter af als ik gewoon doodga. Als Meghan nooit meer met me wil praten, dan weet ik niet hoe ik verder kan leven zonder een gebroken hart. Het is allemaal de schuld van de koninklijke familie. Ik zie hoe zwaar ze onder druk staat, het valt op haar gezicht af te lezen. Je ziet het haar zichzelf afvragen als ze nog maar haar benen op de juiste manier probeert te kruisen."

Vooral omdat hij naar eigen zeggen van Meghan de vrouw heeft gemaakt die ze nu is, doet het zo'n pijn. "Ik heb bijna mijn limiet bereikt met Meghan en de royals. Ze willen dat ik zwijg en gewoon wegga. Haar gevoel van superioriteit maakt me woest, maar Meghan zou niets zijn zonder mij. Ik heb haar de hertogin gemaakt die ze nu is. Het lijkt alsof ze is vergeten dat ik haar voor een groot deel heb opgevoed."

"Sterven van verdriet"

Naar verluidt zal Meghan voor haar 37ste verjaardag afreizen naar de VS om even bij haar vrienden te zijn. Haar halfzus Samantha pleit er ondertussen voor dat ze van de gelegenheid gebruik zou maken om haar vader een bezoekje te brengen. "Ik spreek hem elke dag. Ik zie dat zijn gezondheid lijdt onder het feit dat ze geen contact meer hebben. Als Meghan nu niet zorgt dat ze papa kan ontmoeten, dan zou dat erg wreed en kwetsend zijn. Het zou zijn hart breken en hij zou sterven van verdriet”, zegt ze in een interview met Mirror.