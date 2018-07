Man probeert aan brand te ontsnappen en springt van zesde verdieping naar beneden

Een man die zich in het nauw gedreven voelde door een brand in zijn appartementsgebouw, in het Henegouwse Châtelineau, is zondagochtend van de zesde verdieping naar beneden gesprongen. Hij sprong bij aankomst van de brandweer, maar was op slag dood. Niemand anders raakte gewond.

De lokale brandweer meldt dat de brand in het appartementsgebouw iets voor 6 uur ’s ochtends uitbrak. De bewoner van het zesde verdiep was door het vuur ingesloten en zag geen andere uitweg meer. Hij sprong naar beneden, maar overleefde de klap niet. Hij was op slag dood.

Wat de brand veroorzaakt heeft, is niet duidelijk. Er vielen geen andere gewonden.