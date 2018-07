Onderzoek bewijst dat ze kunnen samenleven, maar...de hond is de schlemiel

Waar een kat en een hond samenleven, kan de hond maar beter op zijn tellen passen. De kans is namelijk tien keer groter dat de kat hem in een ­gevecht verwondt dan omgekeerd, blijkt uit nieuw ­onderzoek. Niet dat de beestjes daarom niet kunnen samenleven, integendeel. “Het belangrijkste is de tijd te nemen als je ze samen zet”, zegt dierengedragstherapeut Dany Grosemans.

Als kat en hond. Het is een flink overdreven uitdrukking, blijkt uit de studie van de Nieuw-Zeelandse University of Lincoln. Onderzoekers bevroegen 748 baasjes in Australië, Canada, de VS en ­Europa en ...