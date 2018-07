Paradijselijk Indonesisch eiland opgeschrikt door aardbeving: tien doden

Een aardbeving met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter heeft zondagochtend het Indonesische eiland Lombok getroffen. Het epicentrum bevond zich, volgens het Geofysisch Instituut van de VS (USGS), in de buurt van het dorp Lelongken in het noorden van het eiland, op ongeveer 7,5 kilometer diepte. Er vielen minstens tien doden.