Pieter Timmers wint 100 meter vrije slag op BK zwemmen

Charleroi -

Op de Belgische zwemkampioenschappen per leeftijdscategorie heeft Pieter Timmers zaterdag de 100 meter vrije slag gewonnen. De olympische vicekampioen tikte aan in 49.96, voor Sebastien De Meulemeester (51.48) en Lorenz Weiremans (51.61). Net als Timmers kwamen die in Charleroi de conditie testen voor ze naar het EK in Glasgow afreizen.