Bord leegeten, kamer opruimen, huiswerk maken: gezinnen maken gemiddeld zes keer ruzie per dag

De doorsnee ouder gaat per jaar gemiddeld 2.184 keer met zoon- of dochterlief in de clinch, en meestal gaat het over eten en drinken.

Dat ouders en kinderen van tijd tot tijd eens goed discussiëren, dat verbaast niet echt. Ruzie maken met mama en papa: het hoort gewoon bij groot worden. Maar wie had gedacht dat het zo geregeld gebeurt? Een Britse studie heeft uitgewezen dat het in huisgezinnen gemiddeld zes keer per dag stuift. En het vaakst over eten en drinken.

“Eerst je bord leegeten, dán mag je van tafel.” “Ruim je kamer nu toch eens op.” In elk huis vallen ze weleens, deze woorden. Maar Britse onderzoekers waren nieuwsgierig naar hoeveel keer precies. In opdracht van kinderdrank Capri Sun zijn ze daarom bij tweeduizend ouders van kinderen tussen 2 en 12 jaar nagegaan hoe vaak ze woorden hebben, en waarover de discussies dan precies gaan.

De resultaten tonen aan dat het er best geregeld bovenarms opzit in de huisgezinnen. De doorsnee ouder gaat per jaar gemiddeld 2.184 keer met zoon- of dochterlief in de clinch. Omgerekend komt het neer op 182 ruzies per maand, 42 per week, of zes per dag. En elke ruzie duurt gemiddeld acht minuten.

Nog snel snoepen

De aanleidingen variëren sterk, maar eten en drinken steken er wel met kop en schouders bovenuit. Vooral niet leeggegeten borden leiden tot discussies, net als kinderen die klagen dat ze honger hebben maar dan wel hun neus ophalen wanneer ze gezond voedsel voorgeschoteld krijgen. Ook wanneer voor het avondeten nog snel wordt gesnoept, er wordt gedraald voor het slapengaan, of aan huiswerk wordt geprobeerd te ontsnappen, vallen er woorden. Daarnaast moeten ouders zich ook geregeld boos maken over slaapkamers die maar niet worden opgeruimd.

In tegenstelling tot wat iemand misschien intuïtief zou denken, zijn het overigens niet altijd mama en papa die de ruzie ‘winnen’. Zes op de tien ouders geven toe soms een compromis te sluiten, om zo de vrede in huis te bewaren. De onderhandelingen die daarmee gepaard gaan, vragen elke dag gemiddeld zestien minuten van hun tijd.