Vrouw zorgt voor enorme chaos op luchthaven München: 200 vluchten geannuleerd en terminal ontruimd

Op de drukke luchthaven van het Duitse München heerste zaterdag urenlang chaos. Dat kwam doordat een vrouw langs een veiligheidscontrole glipte en een hele tijd spoorloos was. Dat had enorme gevolgen voor de aanwezige reizigers en het vluchtverkeer.

De vrouw ging zaterdagochtend in terminal 2 door de bodyscan, maar werd teruggefloten vanwege een probleem met haar bagage. Ze keerde terug, maar sloop later -zonder nogmaals gecontroleerd te worden- langs de douane. Uiteindelijk werd de federale politie op de hoogte gebracht.

De politie probeerde de vrouw via camerabeelden op te sporen, maar dat bleek nog een hele klus. Van de dame ontbrak urenlang ieder spoor. Het gevolg was dat de terminal volledig werd ontruimd, waardoor zeker 200 vluchten werden geannuleerd en nog eens 60 vertraging opliepen.

@lufthansa Chaos an Flughafen München. Und kaum ein Schalter ist besetzt. Wie kann das sein?

? pic.twitter.com/lQdxjubA0q — Oliver Suske (@s_star1711) July 28, 2018

Räumung Terminal 2 in #München zu Ferienbeginn. Ein Passagier ist wohl durch die Sicherheit gerutscht. Und jetzt finden sie ihn nicht. Ich enthalte mich eines Kommentars - Hauptsache meine Kosmetika sind in durchsichtigen Beuteln.... #Muenchen #flughafenmuenchen pic.twitter.com/yN5J7EwqO2 — Manuel A. (@pinokw) July 28, 2018

Vrije voeten

Uiteindelijk lukte het de politie om de vrouw in de kraag te vatten, meldt de Duitse omroep ZDF. De autoriteiten laten weten dat ze ongeveer veertig jaar oud is, maar verdere informatie werd niet gegeven. Inmiddels is ze weer op vrije voeten gesteld.

De luchthaven van München is de op een na drukste van Duitsland. Net dit weekend begint de zomervakantie van zes weken in Beieren en is het er extra druk.