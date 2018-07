Kirsten Wild wint Prudential RideLondon Classique in Londen, Jolien D’hoore zevende

Kirsten Wild (Wiggle High5) heeft zaterdag in de Prudential RideLondon Classique (WorldTour) op haar naam geschreven. De Nederlandse van Wiggle High5 toonde zich na 64,8 kilometer in Londen sneller dan haar landgenote Marianne Vos en de Italiaanse Elisa Balsamo. Jolien D’hoore sprintte naar de zevende stek.

De Prudential Ride werd voor de derde keer georganiseerd voor de vrouwen elite en ging deze keer over 12 rondjes van 5,4 kilometer, met start en aankomst op The Mall, waarna het peloton telkens over de Constitution Hill moest. Die zorgde niet voor verschil en dus werd er gesprint om de zege. Met een klein peloton weliswaar, want de sprintvoorbereiding werd nog ontsierd door een valpartij. Wild toonde zich oppermachtig. Ze volgt op de erelijst de Amerikaanse Coryn Rivera op. Eerder won ze ook al de eerste editie in 2016. Een opsteker voor Wild en de ploeg; die eerder deze week naar buiten bracht dat Wiggle High5 er mee ophoudt na dit seizoen.

Zondag rijden de mannen hun Prudential RideLondon.