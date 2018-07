Stoffel Vandoorne: "Het was erg moeilijk in de regen"

Stoffel Vandoorne wist tijdens de kwalificatie voor de GP van Hongarije opnieuw niet door te stoten naar het tweede deel, onze landgenoot werd zestiende.

"Het was erg moeilijk om in de natte omstandigheden te rijden", start Vandoorne zijn terugblik. "Zeker bij de start van de kwalificatie was het moeilijk om te weten welke banden het beste waren. Het was dan ook de juiste beslissing om op de ultrasofts verder te gaan, dit omdat de baan nog steeds erg warm was."

"Elke ronde waren we competitief. We bevonden ons steeds in de top tien op de intermediates en ultrasofts. Het belangrijkste was om op het juiste moment op de baan te zijn. Ik moest naar de pits met nog één minuut te gaan, waardoor we geen allerlaatste ronde konden rijden. Op dat moment was het circuit op z'n droogste. Het was dan ook niet genoeg om verder te gaan naar Q2."

Vandoorne was dus eigenlijk kansloos tegen het einde van Q1, waardoor hij de race van op de zestiende plaats zal moeten aanvatten.

"Het is altijd wat gokken in zo'n omstandigheden. Het kan zowel goed als slecht uitdraaien. Het is jammer dat het voor ons slecht uitdraaide, maar zo'n dingen gebeuren. We deden ons best," besloot Vandoorne.

