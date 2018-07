Pieter Devos derde in Grand Prix jumping Berlijn, Niels Bruynseels vierde

Pieter Devos is zaterdag met de 10-jarige merrie Claire derde geworden in de Grand Prix van Berlijn, de twaalfde manche in de Global Champions Tour. De 32-jarige Vlaams-Brabander legde een foutloos parcours af, maar was in de barrage bijna tweeënhalve seconde trager dan de 27-jarige Italiaan Alberto Zorzi, die met de 13-jarige Belgische merrie Fair Light de zege op zak stak.

De Duitser Christian Ahlmann werd met Clintrexo, ook een Belgisch paard, op ruim een seconde tweede, Niels Bruynseels met Cas de Liberté op drieënhalve seconde vierde. Acht combinaties sprongen de barrage. Daarvan bleven er vijf foutloos. Constant Van Paesschen kon zich net niet voor de barrage plaatsen. Hij liet met Jilbert weliswaar alle balken liggen, maar overschreed de tijdsdlimiet en strandde zo op de negende plaats. Olivier Philippaerts werd met Legend of Love elfde, Karel Cox met Evert 21e.

Zorzi hield aan de zege 100.000 euro over. Devos mocht 45.000 euro gaan ophalen, Bruynseels 30.000. In de stand van het luctarieve circuit behoudt de Brit Ben Maher de leiding. De 35-jarige Londener, die in Berlijn niet in actie kwam, heeft na twaalf van zestien proeven met 237 punten 22 punten voor op de Nederlander Harrie Smolders. De Australische Edwina Tops-Alexander is op 25 punten derde, Zorzi op 35 punten vierde. Nicola Philippaerts en Jos Verlooy zijn met 161 punten op de negende en de tiende plaats de beste Belgen, net voor Pieter Devos, elfde met 159 punten. De volgende manche wordt volgende week in Londen gesprongen.