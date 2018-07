Kevin Borlée klopt broer Jonathan in laatste test voor EK, Dauwens mag niet naar Berlijn

Ninove - Kevin Borlée heeft zaterdag de 400 meter gewonnen op de Flanders Cup atletiek in Ninove. Hij liep bij een enorm sterke wind naar 45.59. Jonathan Borlée werd tweede in 45.90.

De chrono mag dan nog niet denderend zijn, maar Kevin Borlée liet een dikke week voor de start van het EK atletiek in Berlijn een meer dan behoorlijke indruk in Ninove. De felle wind belette echter het lopen van een toptijd. Het was Jonathan Borlée die als snelste vertrok, maar hij moest dat in de laatste rechte lijn bekopen. Julien Watrin bleef met 47.33 alweer Alexander Doom (47.71) voor, en lijkt zo het zesde plaatsje in de Belgische 4x400 meter verzekerd te hebben. De andere Belgian Tornados worden de drie broers Borlée, Jonathan Sacoor en Robin Vanderbemden.

“Het gevoel was goed”, aldus Kevin Borlée. “Volgens mij heb ik de benen om onder de 45 seconden te duiken. De eerste 200 meter kon je gewoon niet hard gaan met die wind vandaag. Jonathan probeerde dat toch, maar betaalde het cash op het einde. Zelf zit ik sinds het BK in het goede ritme. Ik ging nooit met zo weinig wedstrijden in de benen naar een groot toernooi, maar ik moet het ermee doen. Ik zal proberen mijn ervaring uit te spelen.”

“Een topchrono was gewoon onmogelijk met die wind”, trad Jonathan Borlée zijn tweelingbroer bij. “Maar deze wedstrijdprikkel had ik absoluut nodig met het oog op het EK. Ik voel me elke dag beter, en al was ik liever met meer vertrouwen naar Berlijn gegaan, voel ik me wel oké. Het ritme begint eindelijk te komen. Het keerpunt was Heusden, waar het gevoel voor het eerst goed was.”

PR voor Robin Vanderbemden, Axelle Dauwens haalt EK niet

Robin Vanderbemden heeft zaterdag op de Flanders Cup atletiekmeeting in Ninove zijn persoonlijk record op de 200 meter bijgesteld naar 20.43. Axelle Dauwens wist op de 400 meter horden haar laatste kans voor het EK atletiek niet te grijpen. Ze werd vijfde in 57.53, de limiet staat op 56.68.

Vanderbemden pakte de winst in Ninove, en wist ondanks een tegenwind van 0.3 meter per seconde een toptijd neer te zetten. Hij schuift een week voor de start van het EK atletiek in Berlijn op naar de zestiende plaats op de Europese ranking. “Ik ben er klaar voor”, reageerde Vanderbemden kort. “Deze chrono moet in principe altijd volstaan voor een finaleplaats. Een medaille lijkt me dan weer te hoog gegrepen.”

Geen EK voor Dauwens. Foto: AFP

Op de 400 meter horden bij de vrouwen was de winst voor de Canadese Kelsey Balkwill in 56.34. Dauwens startte snel, maar liet tussen 200 en 300 meter veel tijd liggen. Haar 57.53 betekent wel een beste seizoenstijd.

Cynthia Bolingo, die op het EK op de 400 meter uitkomt, ging in Ninove voor de dubbel 200-400. Op de 200 meter liep ze een beste seizoenstijd van 23.50, op de 400 meter liep ze 53.33. Eerder dit seizoen klokte ze 52.07.

De Amerikaan Ameer Webb stelde op de 100 meter het Flanders Cup-record bij naar 10.07.

Renée Eykens wordt derde en lijkt pijnlijke voet net voor EK onder controle te krijgen

Renée Eykens is zaterdag derde geworden op de 800 meter van de Flanders Cup atletiek in Ninove. Ze klokte 2:02.65, haar beste seizoenstijd staat op 2:00.92.

Al maanden is Renée Eykens, de regerende Europese beloftekampioene en halvefinaliste van de Olympische Spelen in Rio, op de sukkel met een pijnlijke voet. Begin juli verergerde de blessure nog, en moest ze de looptrainingen tijdelijk stopzetten en de Nacht van de Atletiek in Heusden van haar planning schrappen. Nu, op negen dagen van het EK atletiek in Berlijn, gaat het weer iets beter met de voet van de 800 meterloopster.

“Mijn voet heeft het gehouden vandaag. Hopelijk zeg ik dat morgenochtend ook nog”, reageerde Eykens. “De laatste weken gaat het weer iets beter en kan ik doorgedreven trainingen afwerken. Weg is de pijn niet, maar je kan onmogelijk tegelijk op topniveau trainen en een blessure laten helen. Ik denk wel dat mijn voet op het EK onder controle kan blijven, maar het probleem is vooral dat het mijn voorbereiding zwaar heeft verstoord. Over mijn chrono van vandaag kan ik in dat opzicht niet klagen.”

Aaron Botterman kwam op de 800 meter bij zijn laatste poging al voor de zoveelste keer dit seizoen erg dicht bij de EK-limiet. Hij liet 1:46.93 optekenen, terwijl voor Berlijn 1:46.70 nodig was. Jan Van Den Broeck, meervoudig deelnemer aan EK’s en WK’s, nam in Ninove afscheid met 1:53.34.