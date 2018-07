Matthias Casse grijpt naast gouden medaille op Grand Prix judo in Zagreb

Matthias Casse (IJF-9) is er zaterdag op de Grand Prix judo in de Kroatische hoofdstad Zagreb niet in geslaagd de gouden medaille te veroveren in de categorie tot 81 kilogram. De juniorenwereldkampioen verloor in de finale van de Duitser Dominic Ressel (IJF-10) na ippon.

In een gesloten finale sloeg Ressel na 3 minuten toe. Casse werd na een foutje in een beengreep gehouden en moest aftikken. Het was de vierde ontmoeting tussen beide judoka’s, de Duitser leidt met 3-1. De 21-jarige Casse staat voor de tweede keer dit seizoen op het podium. Ook in de GP van Agadir in maart moest hij vrede nemen met de tweede plaats.

De zilveren medaille in Zagreb levert Casse wel 490 kostbare punten op voor de ranking richting Olympische Spelen van Tokio 2020. Daarin bezet hij met 616 voorlopig de tweede stek na Ressel. Die mag 900 punten bijschrijven en staat met 956 aan de leiding.

Casse was vrij geloot voor de eerste ronde. Hij begon de dag met een ipponzege tegen de Tsjech Jaromir Musil (IJF-59) om vervolgens de Georgiër Tamazi Kirakozashvili (IJF-35) met waza-ari naar huis te sturen. In de kwartfinale versloeg hij de Schot Stuart McWatt (IJF-42), vijf seconden voor tijd viel de beslissende ippon. In zijn halve finale tegen de Italiaan Antonio Esposito (IJF-30) trok Casse pas na 9 minuten en 5 seconden met waza-ari aan het langste eind.

In dezelfde gewichtsklasse verloor Sammi Chouchi (IJF-36) zijn tweede kamp van het toernooi met waza-ari van de Portugees Anri Egutidze (IJF-13).