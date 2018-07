Belgische junioren winnen twee keer goud op Youth Cup roeien

De Belgische junioren hebben zaterdag in het Ierse Cork twee gouden medailles veroverd op de Youth Cup roeien in het Ierse Cork. Tibo Vyvey (KR Brugge) en Casper Vandamme (TRT Hazewinkel) wonnen de dubbeltwee, Florian Chalmet en Henri Steyaert (KR Sport Gent) de twee zonder stuurman.

Een geweldige wind, die in het voordeel van de roeiers en roeiers blies, maar het woelige wateroppervlak onbevaarbaar maakte, werd tijdens de eerste finaledag de grote spelbreker. De organisatoren en de delegatieleiders van veertien roeilanden besloten in de late namiddag om de finales om veiligheidsredenen te schrappen. De jury kende dan maar de medailles toe aan de teams die tijdens de voormiddag in hun voorwedstrijden het best uit de verf kwamen. Voor de Belgische delegatie bleek dit een leuke beslissing want zowel de Gentse twee zonder stuurman als de Brugse/Hazewinkelse dubbeltwee hadden in hun voorwedstrijd de snelste chrono neergezet.

Junioren jongens:

Medaillewinnaars:

Dubbeltwee:

1. Vyvey/Van Damme (Bel) 6:39.272

2. Bozzano/Rocchi (Ita) 6:40.803

3. Murphy Hullah (GBr) 6:41.713

Twee zonder stuurman:

1. Chalmet/Steyaert (Bel) 6:45.418

2. Phelps/Newton (GBr) 6:45.730

3. Donaghy/Timoney (Ier) 6:46.074