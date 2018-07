Katrien Verstuyft boekt tweede internationale zege in Ironman 70.3 Praag, derde plaats voor Pieter Heemeryck

Katrien Verstuyft heeft zaterdag de Ironman 70.3 van de Tsjechische hoofdstad Praag op haar palmares geschreven. De 36-jarige Antwerpse boekt zo de tweede grote internationale overwinning uit haar carrière. Bij de mannen moest Pieter Heemeryck vrede nemen met de bronzen medaille.

Verstuyft laat sinds de Olympische Spelen van Rio in 2016 de kwarttriatlon aan zich voorbijgaan en focust zich volledig op de langere afstand. In Praag bouwde de Antwerpse triatlete haar wedstrijd goed in. Ze kwam als vierde uit het water, koos op de fiets voor het hazenpad met twee medevluchters en liet die vervolgens achter tijdens de halve marathon. Na de Ironman 70.3 in het Britse Weymouth is het haar tweede overwinning op de lange afstand.

Bij de mannen moest Pieter Heemeryck de duimen leggen voor twee Spaanse wereldtoppers. De 28-jarige Vilvoordenaar ging als leider de halve marathon in, maar werd nog voorbijgesneld door de vijfvoudige wereldkampioen Javier Gomez, die met 3u44:40 een nieuw parkoersrecord op de tabellen zetten. Gomez zette kersvers wereldkampioen Pablo Dapena (3u50:53) op meer dan zes minuten. Heemeryck kwam in 3u51:55 als derde over de streep. Job Teblick eindigde als vijftiende in 4u15:22, Hans Moonen (4u15:38) werd zestiende en Koen Lintermans (4u21:08) 22e.