Tot zover de hittegolf: kwik gezakt onder 25 graden in Ukkel

Het kwik is in de loop van zaterdag in Ukkel gedaald tot 24,6 graden Celsius. Officieel bekent dit het einde van de hittegolf die 15 dagen duurde. Dat heeft weerman David Dehenauw gemeld op Twitter.

De hittegolf startte op 13 juli en duurde tot en met 27 juli. Om klimatologisch van een hittegolf te kunnen spreken zijn er minstens vijf opeenvolgende dagen met een temperatuur van 25 graden Celsius of meer nodig, waarvan bovendien minstens drie dagen met temperaturen van 30 graden Celsius of meer. De hitttegolf eindigt op de dag dat de maximumtemperatuur in Ukkel onder de 25 graden zakt.

De langste hittegolf in ons land werd opgetekend in augustus 1947 en duurde toen 19 dagen.