Fransman Romain Cardis (Direct Energie) wint eerste etappe in Ronde van Wallonië

Les Bons Villers - De Fransman Romain Cardis (Direct Energie) heeft zaterdag de eerste etappe in de wielerronde van Wallonië (2.BC) op zijn naam geschreven. Na 193,4 km tussen La Louvière en Les Bons Villers haalde de 25-jarige Cardis het in een massasprint voor Michael Van Staeyen (Cofidis) en Edward Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise). De Rus Viatcheslav Kuznetsov (Katusha-Alpecin) en Jonas Van Genechten (Vital Concept) maakten de top vijf vol.

De etappe werd gekleurd door een ontsnapping van zeven renners: Ben O’Connor (Dimension Data), Martijn Budding (Roompot-Nederlandse Loterij), Lionel Taminiaux (Ago-Aqua Service), Michael Boros (Pauwels Sauzen-Vastgoedservice), Quinten Hermans (Telenet Fidea Lions), Conor Dunne (Aqua Blue Sport) en Steven Tronet (Roubaix-Lille Métropole). Zij fietsten tot zes minuten voorsprong bij elkaar. Op 3 km van de streep was de hergroepering een feit. Enkele renners, bij wie Pieter Serry (Quick-Step Floors), Edward Dunbar (Aqua Blue Sport) en Clément Russo (Fortuneo-Samsic) waagden nog een uitval maar tevergeefs.

In de sprint toonde Cardis zich de snelste en pakte zo zijn eerste profzege. “Deze overwinning is een bevrijding. Ik ben al drie jaar profrenner en kon nog nooit winnen. Ik kwam met ambities naar deze ronde. Het is buitengewoon dat ik de eerste etappe kon winnen. Met die kasseistrook op het einde wist ik dat dit parcours mij zou liggen. Het team trok mijn kaart en ik kon het afmaken”, reageerde de Fransman, een voormalig baanwielrenner. “ik ben in conditie en ik ga nu alles geven om deze gele leiderstrui te verdedigen.”

Zondag staat de tweede rit op het menu. Die brengt het peloton van Villers-La-Ville naar Namen over 167,2 km. De streep ligt in het centrum van Namen nadat de renners twee keer de beklimming van de Citadel voor de kiezen krijgen.

De 39e editie van de Ronde van Wallonië eindigt woensdag in Borgworm. Vorig jaar werd Dylan Teuns eindwinnaar.