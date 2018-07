Vreselijke crash met Lamborghini's in Spa, mirakel dat stewards het overleven

Zaterdag vond op het Circuit van Spa-Francorchamps de Lamborghini Super Trofeo plaats, een race tussen (zoals de naam het zegt) Lamborghini's. De wedstrijd werd ontsierd door een zware crash van Fredrik Blomstedt. De Zweed kreeg een tik van een concurrent en knalde hard tegen een obstakel. Daar stonden enkele stewards, die plots moesten rennen voor hun leven.

Een van de vier stewards leek niet te kunnen ontsnappen aan de afstormende wagen. Hij werd net als Blomstedt afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar bleek gelukkig dat beiden geen levensbedreigende blessures hebben opgelopen. De race werd pas na anderhalf uur weer hervat.

Massive impact during #SuperTrofeo @circuitspa today where the leading driver Fredrik Blomstedt crashed hard just where #marshals stood.

Seems one person got hit badly - another ones falls when running away.

Unconfirmed: 2 suffered minor leg injuries.

A third en route to hospital pic.twitter.com/hrruJuuXUe