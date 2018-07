Tom Dumoulin houdt Chris Froome af en knalt naar de zege in tijdrit, Geraint Thomas heeft zijn Tourzege binnen

De Tourzege is binnen voor Geraint Thomas. De Welshman reed een dijk van een tijdrit, bleef recht en is zo zeker van zijn eerste eindzege in de Ronde van Frankrijk. De zege in de tijdrit was voor het nummer twee in de stand, Tom Dumoulin. Die hield een sterke Chris Froome amper één seconde achter zich.

Om 12u vertrok met Lawson Craddock de eerste renner voor zijn 31 kilometer lange tijdrit. Dat de Amerikaan überhaupt op weg is om Parijs te halen, is een klein mirakel. De man van EF Education-First Drapac kwam in de eerste etappe ten val en liep daarbij een breuk in het schouderblad op, maar overleefde wel drie weken Tour. Met Jasper De Buyst, Arnaud Demare en Luke Rowe moesten nog enkele bekende namen zich al vroeg op het startpodium melden.

@lawsoncraddock is the first to start this ITT!

C'est parti pour @lawsoncraddock qui est le premier à s'élancer !#TDF2018 pic.twitter.com/juI9GBDx9e — Le Tour de France (@LeTour) 28 juli 2018

Sterke Hepburn

Voor een eerste richttijd op het natte wegdek - opletten voor valpartijen - werd gekeken naar Maciej Bodnar. De Poolse kampioen tijdrijden won vorig jaar de overwegend vlakke tijdrit in Marseille, kon hij het ook op een meer geaccidenteerd parcours? Het antwoord was neen. Al aan het tweede tussenpunt was Michael Hepburn ruim een minuut sneller. De Australiër van Michelton Scott zette met 42’16” een straffe tijd neer en mocht zich in de hotseat nestelen, Bodnar moest 2’11” toegeven op Hepburn. Diens ploegmaat Luke Durbridge strandde op 1’13.”

De Spaanse kampioen tijdrijden Jonathan Castroviejo leek even op weg om Hepburn uit die hotseat te halen, met eenzelfde tussentijd aan het eerste tussenpunt. Maar aan de meet moest de ploegmaat van gele trui Geraint Thomas acht seconden toegeven op de Australiër. Wie zich niet hoefde in te spannen, was Peter Sagan. De toegetakelde Slowaak bolde binnen op zes minuten van Hepburn. Sagan wil alleen maar heelhuids Parijs halen.

Foto: AFP

Het feestje van Hepburn had ondertussen lang genoeg geduurd, vond Marc Soler. De Spanjaard van Movistar deelde goed in en reed een ijzersterk laatste deel, waarin hij 17” seconden goedmaakte. Met 42’14”95 knalde hij net onder de toptijd van Hepburn, de hotseat was voor Soler. Stefan Küng kwam dicht, maar de BMC-renner eindigde op vier seconden van Soler en stond virtueel derde.

Vanaf dan ging het snel. Kragh Andersen deed zomaar even 31 seconden af van de tijd van Soler, amper enkele minuten later dook Michal Kwiatkowski daar nog eens een seconde onder: 41’42”39, en de Pool mocht zich in de hotseat zetten. Tussendoor reden de Belgen een anonieme tijdrit.

Het was uitkijken naar de toppers en het werd al snel duidelijk dat de drie tenoren in goede doen waren, enkel Primoz Roglic slaagde er niet in om zijn goede derde week te bevestigen en verloor zijn podiumplek. Aaan het tweede tussenpunt moest hij al 50” toegeven op Chris Froome, die op weg leek naar de dagzege. Maar Tom Dumoulin maakte in het laatste stuk nog een paar seconden goed en was uiteindelijk één seconde sneller dan de Brit. Nochtans was de dag niet goed begonnen voor de Nederland: hij zat plots zonder tijdritpak.

Geraint Thomas was dan nog de enige die moest binnenkomen en de Welshman was als een speer vertrokken. De gele trui zette aan het eerste tussenpunt de snelste tijd neer, 14” sneller dan Froome en 16” rapper dan Dumoulin. Nadien bouwde hij wel meer zekerheid in en uiteindelijk eindigde Thomas op 14” van dagwinnaar Dumoulin.

De Welshman is zo wel quasi zeker van zijn eerste Tourzege, als hij morgen heelhuids Parijs haalt is het zover. Dumoulin behoudt zijn tweede plek, Froome springt nog over Roglic. De Sloveen kende vandaag een mindere dag en eindigt vierde, één plek boven ploegmaat Steven Kruijswijk. Romain Bardet sprong nog naar de zesde plek, Mikel Landa moet tevreden zijn met plaats zeven.

Dumoulin beats Froome!

Dumoulin bat Froome !#TDF2018 pic.twitter.com/aegilTQ1yf — Le Tour de France (@LeTour) 28 juli 2018

Foto: BELGA

It's (almost) done! @GeraintThomas86 finishes 3rd of the stage, but retains his Maillot Jaune and will win Le Tour de France 2018!

C'est (presque) fait ! @GeraintThomas86 termine 3e du CLM mais garde son @MaillotJauneLCL et devrait gagner Le Tour de France 2018 ! #TDF2018 pic.twitter.com/Wpn2oq2N0c — Le Tour de France (@LeTour) 28 juli 2018

- Uitslag -

1. Tom Dumoulin in 40:52

2. Chris Froome +1”

3. Geraint Thomas +14”

Foto: AFP

- Stand -

1. Geraint Thomas 80u30’37”

2. Tom Dumoulin +1’51”

3. Chris Froome +2’24”