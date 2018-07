Hamilton verovert pole in de regen, Vandoorne zestiende in Hongarije

Lewis Hamilton heeft tijdens een erg spannende kwalificatie in de regen de polepositie voor de GP van Hongarije veroverd. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne sneuvelde al in het eerste deel van de kwalificatie en start de race als zestiende.

Voorafgaand aan de kwalificatie had het geregend en de Hungaroring lag er dan ook nat bij. Bij aanvang van het eerste deel van de kwalificatie stond er dan ook een rij wagens aan het einde van de pitlane om op intermediate-banden zo snel mogelijk een snelle ronde neer te zetten.

Ericsson is one of several drivers to slip on a set of Ultrasofts



Is the time right for slicks? ??#HungarianGP ???? #F1 pic.twitter.com/eKTeKO7iQz — Formula 1 (@F1) July 28, 2018

Ferrari leek het snelste op een natte baan maar ongeveer halverwege Q1 schakelden de rijders over op droogweerbanden. De rondetijden tuimelden steeds verder naar omlaag en onder meer Vettel, Hamilton en Verstappen lagen op een bepaald momenteel virtueel eruit. Gelukkig voor hen kwam de nieuwe regen niet zo snel naar het circuit als voorspeld en konden ze alsnog hun rondetijd verbeteren.

The scramble to set a hot time leaves Vettel in the drop zone...



But he gets back up the order and into P7#HungarianGP ???? #F1 pic.twitter.com/luxBHC58xp — Formula 1 (@F1) July 28, 2018

Spanning en spektakel was er daardoor wel in Q1, iets waaraan het normaal gesproken ontbreekt. Uiteindelijk was Vettel de snelste, voor Verstappen, Bottas en Hamilton. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne sneuvelde nipt met een zestiende tijd. Teamgenoot Fernando Alonso kon met een negende tijd wel doorstoten naar Q2. Ondertussen waren er serieuze onweerswolken in de buurt van het circuit. Bij het Haas F1 team besloten ze echter om beide wagens zo snel mogelijk op droogweerbanden de baan op te sturen. Heel wat andere rijders, waaronder Hamilton, Bottas en Verstappen volgden dat voorbeeld.

Just one man heads out on the Intermediate tyre during Q2...#HungarianGP ???? #F1 pic.twitter.com/F0XL7qcfxJ — Formula 1 (@F1) July 28, 2018

Ferrari stuurde Vettel op intermediates de baan op en dat bleek de juiste keuze te zijn, het achterste gedeelte van het circuit lag immers erg nat en al de rijders op droogweerbanden kwam terug de pits in voor een pitstop.

Intermediates are struggling to cope ??



Are we ready for full wets?#HungarianGP ???? #F1 pic.twitter.com/nx8wQazvEv — Formula 1 (@F1) July 28, 2018

Vettel kon daardoor problemloos toekijken terwijl zijn besttijd niet meer in gevaar kwam, het begon immers steeds heviger te regenen, in die mate zelfs dat er overgeschakeld diende te worden van de intermediate-band naar 'full wet-banden'.

Lance Stroll spears off and lodges his front wing in the barrier ??#HungarianGP ???? #F1 pic.twitter.com/N8ciVePhmy — Formula 1 (@F1) July 28, 2018

Uiteindelijk was Vettel de snelste, voor de verrassende Carlos Sainz in de Renault, Max Verstappen en Lewis Hamilton. De opvallendste uitvaller was echter Daniel Ricciardo die door de weersomstandigheden niet verder geraakte dan de twaalfde tijd. Ook Alonso sneuvelde met een elfde tijd.

??: "Fernando, do you want new inters or wets?"



ALO: "I think we should go to the garage... I dunno mate. Put whatever tyre you want. Even if you put a rocket ship, we will stay P11"#HungarianGP ???? #F1 pic.twitter.com/acNbqsRyc3 — Formula 1 (@F1) July 28, 2018

Q3 beloofde door de hevige regen eveneens spannend te worden. Wie zou in de regen de strijd om de polepositie winnen? Aangezien er voorspeld werd dat het iets heviger zou gaan regenen ging iedereen meteen de baan op.

GREEN LIGHT ??



A VERY wet final Qualifying segment is GO!#HungarianGP ???? #F1 pic.twitter.com/4JXL2TXUwI — Formula 1 (@F1) July 28, 2018

Verstappen was de eerste rijder die een voorlopige besttijd liet noteren, Valtteri Bottas en daarna Hamilton doken echter onder de Nederlander zijn tijd. Vettel moest voorlopig tevreden zijn met de zesde tijd. Even later verbeterde Hamilton zijn besttijd nog door een seconde sneller te gaan, waarna Vettel opschoof naar de voorlopig derde plaats.

Raikkonen takes top spot! ??



He improves his lap to go almost half a second clear of Hamilton#HungarianGP ???? #F1 pic.twitter.com/4YIhnL6JcK — Formula 1 (@F1) July 28, 2018

Met nog vier minuten te gaan reed Kimi Raikkonen in de Ferrari de voorlopig snelste tijd. Sebastian Vettel zocht ondertussen de pitlane op voor een nieuw setje regenbanden. Ook de andere rijders volgden.

Vettel verbeterde zich naar een vierde tijd maar het was Lewis Hamilton die naar de absolute besttijd reed. Polepositie dus voor Hamilton, voor teamgenoot Valtteri Bottas en Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel in de Ferrari's. Opmerkelijk is ook de pas zevende plaats voor Max Verstappen, die normaal gesproken sterk weet te presteren in de regen.

1. GB Lewis Hamilton Mercedes 1:35.658

2. FI Valtteri Bottas Mercedes 1:35.918 +0.260

3. FI Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.186 +0.528

4. DE Sebastian Vettel Ferrari 1:36.210 +0.552

5. ES Carlos Sainz jr Renault 1:36.743 +1.085

6. FR Pierre Gasly Toro Rosso 1:37.591 +1.933

7. NL Max Verstappen Red Bull Racing 1:38.032 +2.374

8. NZ Brendon Hartley Toro Rosso 1:38.128 +2.470

9. DK Kevin Magnussen Haas F1 1:39.858 +4.200

10. FR Romain Grosjean Haas F1 1:40.593 +4.935

Q2

11. ES Fernando Alonso McLaren 1:35.214 +-0.444

12. DE Nico Hülkenberg Renault 1:36.442 +0.784

13. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:36.506 +0.848

14. SE Marcus Ericsson Sauber 1:37.075 +1.417

15. CA Lance Stroll Williams geen tijd

Q1

16. BE Stoffel Vandoorne McLaren 1:18.782 +-16.876

17. MC Charles Leclerc Sauber 1:18.817 +-16.841

18. FR Esteban Ocon Force India 1:19.142 +-16.516

19. MX Sergio Perez Force India 1:19.200 +-16.458

20. RU Sergey Sirotkin Williams 1:19.301 +-16.357

