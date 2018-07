Bus in India rijdt 150 meter diep ravijn in: zeker 12 doden

In het westen van India zijn zaterdag bij een zwaar busongeval vermoedelijk meer dan 30 doden gevallen. De bus donderde in een 150 meter diepe kloof. Dat meldt de lokale politie.

Het ongeval deed zich voor in de West-Ghats, een bergketen in het westen van India. Volgens de eerste gegevens van de politie zaten er 34 mensen op de bus. De hulpverleners hebben al 12 lichamen geborgen.

In de bus zaten werknemers van een universiteit van de nabijgelegen stad Dapoli. Ze waren op stap voor een jaarlijkse trip.

Een van de inzittenden slaagde erin om uit de bus te kruipen net voor het voertuig in de kloof viel. Hij verwittigde de hulpdiensten. De reddingsoperatie is nog volop aan de gang.

India heeft het grootst aantal verkeersdoden wereldwijd, met gemiddeld 135.000 verkeersdoden per jaar. Belangrijkste oorzaken zijn slechte wegen, slecht onderhouden voertuigen en roekeloos rijgedrag. Voorts zijn de wegen in de bergen en heuvels in India erg kwetsbaar tijdens het moessonseizoen, dat loopt van juni tot september.

Foto: EPA-EFE