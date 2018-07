Gilbert verlaat het ziekenhuis na zware crash in de Tour: “Het is ongelooflijk hoeveel fantastische supporters ik heb”

Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) heeft vrijdag het ziekenhuis in Herentals verlaten. De 36-jarige voormalig wereldkampioen verbleef er sinds woensdag nadat hij dinsdag zwaar was gevallen in de afdaling van de Portet-d’Aspet tijdens de zestiende etappe van de Tour de France. Gilbert liep daarbij een gebroken knieschijf op, maar reed de etappe wel nog uit. In Herentals onderging hij een reeks verdere onderzoeken aan zijn linkerbeen.

“De onderzoeken bevestigden de eerdere diagnose”, legt Quick-Step in een persbericht uit. Gilbert moet de fiets vier weken aan de kant laten staan, maar hoopt dit seizoen nog wedstrijden te zullen rijden.

De Ardennees werd na zijn heldenraid op sociale media bedolven onder de steun. Zelf wilde hij ook nog eens zijn dank uitspreken. “Het is ongelooflijk hoeveel fantastische supporters ik heb”, aldus Gilbert. “Wanneer je top bent en op een hoog niveau rijdt, sta je daar niet bij stil. Maar het is juist op zo’n beangstigend moment dat je je realiseert hoe belangrijk steun is. Ik kreeg hartverwarmende berichten vanuit heel Europa, Japan en de Verenigde Staten. En daar ben ik heel dankbaar voor. Het motiveert me om te vechten. Hopelijk kan ik mijn terugkeer nog vieren voor het einde van het seizoen.”

