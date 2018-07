Pup opgesloten in bloedhete wagen op parking. Baasjes razend wanneer voorbijganger hen lik op stuk geeft

In het Engelse stadje Exeter stoot voorbijganger Ellen Wallacott op een jonge pup in een bloedhete auto op de parking van een shoppingcentrum. De hond had duidelijk dorst en hijgde omdat hij geen water of zuurstof kreeg. Ellen bleef bij de hond tot de baasjes terugkwamen maar kreeg niet de reactie waarop ze had gehoopt.

Ellen bleef bij de hond om hen via een kleine opening in het raam water te geven. Het beestje had duidelijk erg dorst want ze bleef aan de hand van Ellen likken. Wanneer de baasjes eindelijk arriveren reageren ze woedend. “Ben je dit nu echt aan het filmen? We waren maar vijf minuten weg”, zeggen de dames en de baasjes van de hond.

Ellen ontkent het. “Jullie waren al zeker twintig minuten weg en jullie hond bleef maar aan mijn hand likken. Ze had echt dorst.” De twee vrouwen rijden woest van de parking. Maar Ellen laat het hier niet bij. Later geeft ze de dames aan bij de politie.