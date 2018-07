Tommy Hilfiger naait chips in kleren om te weten hoe vaak je ze draagt

Tommy Hilfiger heeft een nieuwe 'slimme' collectie gelanceerd. Die kreeg de naam Tommy Jeans Xplore en alle 23 kledingstukken bevatten een chip met een tracker die aan een app gekoppeld kan worden. Naar eigen zeggen wil het label zo een "microgemeenschap van merkambassadeurs creëren". Toch worden er vragen bij gesteld.

In de jeansbroeken, T-shirts en truien van de Tommy Jeans Xplore-collectie zit telkens een chip genaaid die bijhoudt hoe vaak je het kledingstuk draagt en dankzij een tracker, die via bluetooth werkt, weet het ook waar. Bij Tommy Hilfiger noemen ze dat 'smart clothing'. Hoe vaker het het stuk draagt, hoe meer aanspraak je als klant bovendien maakt op allerlei beloningen zoals merchandise en zelfs concerttickets.

Hoewel er voor de consument dus wel wat voordelen aan vasthangen, krijgt Tommy Hilfiger zo een schat aan informatie in handen. En dus worden er heel wat vragen gesteld over hoe het zit met de privacy. "Hoeveel data worden er door de app bijvoorbeeld doorgestuurd naar Tommy Hilfiger? En hoeveel controle heb je over die data, zeker als je er niet langer deel van wil uitmaken?", klinkt het kritisch op de technologieblog Engadget.

Enkel in VS

Tommy Hilfiger is trouwens niet het enige, noch het eerste label dat met nieuwe technologieën experimenteert. Zo introduceerde Levi's in samenwerking met Google eerder ook al een 'slimme jas'. Wie graag op de voet gevolgd wil worden door Tommy is er echter aan voor de moeite, de collectie is voorlopig enkel te koop in de VS. Daar zitten die privacyvraagstukken misschien wel voor iets tussen?