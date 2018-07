Sebastian Vettel blijft de snelste in Hongarije, Stoffel Vandoorne zeventiende

Ook tijdens de laatste oefensessie voor de GP van Hongarije heeft Sebastian Vettel de snelste tijd gereden.

Na de oefensessies gisteren zei Lewis Hamilton dat Mercedes werk aan de winkel had, Ferrari en Red Bull waren immers sneller volgens de Brit. Ook vandaag ondervond men bij Mercedes nog de nodige problemen.

Op onderstaande foto lijkt misschien niets aan de hand maar de Lewis Hamilton en zijn Mercedes staan wel degelijk in de verkeerde rijrichting na een spin.

Even later spinde ook teamgenoot Valtteri Bottas op exact dezelfde plaats, de Fin raakte net de vangrails maar echt grote schade liep zijn wagen niet op.

Bottas spins in exactly the same place as his teammate



He goes a little futher, and bumps against the barrier ?¬#HungarianGP ???º #F1 pic.twitter.com/Y15jnW0l7l — Formula 1 (@F1) July 28, 2018

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne stond tijdens het grootste deel van de sessie achteraan. In het slot van de sessie wijzigde het team echter de afstelling van Vandoorne zijn McLaren MCL33, waarna hij zich kon verbeteren naar de zeventiende tijd.

Nice work from Stoff’s crew, as they carry out a swift planned setup change to his car and get him out on track for the final 10 minutes of the session. ???? #HungarianGP pic.twitter.com/2HZoxKcCiZ — McLaren (@McLarenF1) July 28, 2018

Snelste was opnieuw Sebastian Vettel in de Ferrari, voor Bottas die in de Mercedes slechts een handvol duizendsten trager was, en teamgenoot Kimi Raikkonen. De kwalificatie gaat om 15u van start.

1. S. Vettel Ferrari 01:16.170 16

2. V. Bottas Mercedes 01:16.229 17

3. K. Räikkönen Ferrari 01:16.373 16

4. L. Hamilton Mercedes 01:16.749 17

5. D. Ricciardo Red Bull 01:16.803 11

6. M. Verstappen Red Bull 01:16.946 14

7. C. Sainz Jr. Renault 01:17.754 17

8. N. Hulkenberg Renault 01:18.083 18

9. R. Grosjean Haas 01:18.084 19

10. P. Gasly Toro Rosso 01:18.139 22

11. K. Magnussen Haas 01:18.230 17

12. B. Hartley Toro Rosso 01:18.252 19

13. C. Leclerc Sauber 01:18.376 19

14. F. Alonso McLaren 01:18.467 15

15. E. Ocon Force India 01:18.512 20

16. S. Sirotkin Williams 01:18.630 17

17. S. Vandoorne McLaren 01:18.789 14

18. M. Ericsson Sauber 01:18.842 18

19. S. Pérez Force India 01:18.962 18

20. L. Stroll Williams 01:19.132 20

