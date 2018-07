Verkoeling van korte duur, vanaf maandag klimt het kwik weer boven de 30 graden

Na wisselende bewolking, met lokaal een bui en vooral over het oosten nog een onweer, wordt het geleidelijk droog met wat meer zon. Aan zee wordt het tot 21 à 22 graden, in de Kempen tot 27 graden. Zaterdagavond is het droog, met brede opklaringen. Op het einde van de nacht neemt de bewolking toe vanuit Frankrijk. Het is dan koeler, met minima tussen 10 en 17 graden. Dat meldt het KMI.

Op zondag staat er hoge en middelhoge bewolking op het programma. Over het westen van het land is de bewolking na de middag nadrukkelijker aanwezig, met kans op wat lichte regen. Maxima rond 22 à 23 graden in de kustregio, en van 23 tot 28 graden elders. Zondagnacht kan het eerst lokaal wat druppelen, maar geleidelijk wordt het droog met breder wordende opklaringen. Minima: 13 tot 19 graden.

Maandag start met brede opklaringen en droog weer. De bewolking neemt daarna toe, en vooral over het noordwesten kunnen uiteindelijk enkele (onweers)buien vallen. Maxima van 25 graden aan zee, 29 graden in het centrum tot 30 graden of iets meer in de Kempen.

Dinsdag en woensdag is het wisselend bewolkt en lokaal kan een (onweers)bui vallen. Maxima rond 26 of 27 graden in het centrum van het land. Vanaf donderdag stijgt de luchtdruk en wordt het opnieuw zonnig en droog bij maxima die geleidelijk richting 30 graden klimmen over het centrum.