Politie onderzoekt incident met pepperspray op Tomorrowland

Vrijdagavond is een festivalganger op Tomorrowland belaagd met pepperspray en vervolgens beroofd van haar smartphone, bankkaart en identiteitskaart. Dat meldt VRT Nieuws. Tomorrowland laat weten dat de federale politie de zaak onderzoekt.

De vrouw schreef in een post op Facebook dat er vrijdagavond rond 22u tijdens een optreden aan het hoofdpodium “pepperspray werd gegooid”. Ze zou vervolgens “in de vluchtende massa” van haar spullen zijn beroofd.

Foto: RR

Tomorrowland bevestigt dat er vrijdagavond een incident met pepperspray heeft plaatsgevonden en dat de federale politie een onderzoek gestart is.

LEES OOK. Opnieuw honderden smartphones gestolen op Tomorrowland: “Laat je toestel thuis”

“Pepperspray is in België een verboden wapen, en dat geldt natuurlijk ook op ons festivalterrein”, laat Tomorrowland-woordvoerder Debby Wilmsen VRT Nieuws weten. “Onze veiligheidsmensen doen bij de toegangscontroles aan het terrein hun uiterste best om dit soort voorwerpen te onderscheppen. Maar helaas valt het niet uit te sluiten dat op tienduizenden festivalgangers enkele mensen met slechte bedoelingen door de mazen van het net glippen.”

Het is volgens Tomorrowland de eerste keer dat er pepperspray op het terrein wordt aangetroffen.