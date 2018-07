Brad Pitt begint altijd verdacht veel op zijn bekende partners te lijken, hier is het bewijs

Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Juliette Lewis. Als het op relaties aankomt kiest Brad Pitt graag voor bekende actrices, maar opvallend is ook dat hij telkens zijn look aanpast aan de vrouwen waarmee hij aan het daten is. Een tweet die dat bewijst, is flink viraal aan het gaan.

In 2006 publiceerde de Britse tabloidkrant Daily Express een artikel waarin het aanhaalde dat Brad Pitt wel altijd verdacht veel op zijn partner begint te lijken in een relatie. Fotografe Sarah McGonagall kwam onlangs het oude artikel tegen en deelde het op Twitter.

Meteen kwam alles in een stroomversnelling terecht en ondertussen hebben al bijna 115.000 mensen op de tweet gereageerd en werd het al meer dan 350.000 keer geliket. "Ik zag dit artikel over Brad Pitt en sindsdien kan ik niet stoppen met er aan te denken", zegt ze.

I saw this news article about Brad Pitt and now I can't stop thinking about it. pic.twitter.com/OytJQD5rli — Sarah McGonagall (@sarahmcgbeauty) 26 juli 2018

Zo zijn er onder meer foto's in opgenomen van Brad Pitt en Gwyneth Paltrow met dezelfde zonnebril aan, de acteur en Angelina Jolie met dezelfde lange lokken, eentje van toen hij in 1994 met Jitka Pohledek samen was en ze dezelfde grungelook hadden en eenmaal samen met Jennifer Aniston kozen ze voor een meer surfachtige look.

Vervolgens ging de fotografe op zoek naar nog meer voorbeelden en kon ze haast haar ogen niet geloven. Ook anderen begonnen ondertussen al dergelijk foto's te delen. "Dit is echt griezelig", is in elk geval een van de meest voorkomende commentaren op de beelden.

I'm obsessed with these. pic.twitter.com/hoWm7acSdK — Sarah McGonagall (@sarahmcgbeauty) 26 juli 2018

This is truly the gift that keeps on giving. pic.twitter.com/XxnQgglkAq — Sarah McGonagall (@sarahmcgbeauty) 26 juli 2018

This one honestly freaked me out at the time and I’ve noticed it ever since. pic.twitter.com/WV3gyio2fw — ?? E m i l y ?? (@emilyrm) 26 juli 2018

It’s truly weird. pic.twitter.com/vrUKD3hpzQ — ?? E m i l y ?? (@emilyrm) 26 juli 2018