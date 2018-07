Ga dat zien: nieuwe brug in Vietnam wordt vastgehouden door enorme stenen handen

In Vietnam is zopas een nieuwe spectaculaire toeristische attractie opengegaan. Het gaat om een brug van 150 meter lang, hoog in de bergen en gedragen door twee gigantische stenen handen.

Wie Vietnam al op zijn bucket list had staan, heeft er nu nog een reden bijgekregen om het Aziatische land te bezoeken. De Gouden Brug is er sinds kort geopend voor het grote publiek. Het gaat om een pad van 150 meter lang en dat op een hoogte van 1.400 meter boven de zeespiegel. Het indrukwekkende bouwwerk valt nog het meest van al op door de twee grote handen die het lijken vast te houden.

De brug ligt in de heuvels van Ba Na, in de buurt van de grote kuststad Da Nang. In de buurt vind je ook al de langste non-stop kabelbaan ter wereld die 5,8 kilometer lang is. De nieuwe brug werd er geplaats om nog meer toeristen te lokken en het heeft er alles van weg dat ze ook in dat opzet zullen slagen.