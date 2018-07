Ze zijn amper twee maanden samen, maar Nick Jonas en Priyanka Chopra gaan trouwen

Nick Jonas (25) en Priyanka Chopra (36) gaan trouwen. Dat nieuws komt toch enigszins als een verrassing, want de twee zouden nog maar twee maanden aan het daten zijn. De zanger zou de actrice vorige week in Londen ten huwelijk gevraagd hebben.

Vorige week vierde 'Quantico'-actrice Priyanka Chopra haar 36ste verjaardag in Londen in het gezelschap van Nick Jonas en dat zal er eentje worden die ze waarschijnlijk niet snel zal vergeten. Hij vroeg haar er naar verluidt ten huwelijk en liet een filiaal van Tiffany & Co sluiten om er in alle privacy een verlovingsring te kunnen uitkiezen. "Ze zijn zo gelukkig samen. Zijn vrienden en familie hebben hem nog nooit zo gezien en zijn zeer blij voor hem", zegt een bron uit de entourage van Nick.

De twee werden voor het eerst aan elkaars zijde gespot tijdens het MET-gala in 2017, maar zouden ze er toen nog gewoon als vrienden zijn geweest. De geruchten dat ze aan het daten waren, begonnen pas de ronde te doen in mei van dit jaar toen ze in een week tijd drie keer samen werden gezien in Los Angeles. Ondertussen zou de Jonas Brother al naar India zijn gevlogen om haar moeder te ontmoeten.

Meghan en prins Harry als gast?

Verwacht wordt dat op het op til zijnde huwelijksfeest heel wat Hollywoodsterren present zullen tekenen. De kans is zelfs bijzonder groot dat Meghan Markle en prins Harry bij de genodigden zullen zijn. Priyanka en Meghan zijn namelijk al enkele jaren heel goede vriendinnen. Zij was in elk geval zelf te gast op het huwelijk van haar en Harry in mei.