Het verdriet van Tina Turner: zangeres doet wat geen enkele moeder ooit zou moeten doen

Tina Turner (78) heeft afscheid moeten nemen van haar oudste zoon Craig. Die pleegde eerder deze maand zelfmoord. De zangeres deelde op Twitter een foto waarop ze te zien is terwijl ze de as van haar zoon in zee strooit. "Mijn verdrietigste moment als moeder", schrijft ze erbij.

Met een roos in haar hand, dobberend in een boot op zee. Het is het trieste beeld dat Tina Turner met de wereld deelde. Zo heeft ze afscheid genomen van haar oudste zoon Craig, die zich eerder deze maand van het leven beroofde.

"Mijj verdrietigste moment als moeder", schrijft ze op Twitter. "Op donderdag 19 juli zei ik voor het laatst vaarwel tegen mijn zoon Craig Raymond Turner toen ik samen met de familie en vrienden zijn as voor de kust van Californië heb uitgestrooid. Hij was 59 toen hij tragisch aan zijn einde kwam, maar hij zal altijd mijn kindje blijven."

Geadopteerd door Ike

Tina Turner kreeg Craig op amper 18-jarige leeftijd samen met saxofonist Raymond Hill. Die speelde in Kings of Rhythm, de band van Ike Turner. In 1962 trouwde Tina met Ike en adopteerde die laatste Craig. Tegenwoordig woont de zangeres in Europa en is ze getrouwd met de Duitse platenbaas Erwin Bach. Haar zoon overleed op 3 juli aan de gevolgen van een geweerschot.

My saddest moment as a mother. On Thursday, July 19 2018, I said my final goodbye to my son, Craig Raymond Turner, when I gathered with family and friends to scatter his ashes off the coast of California. He was fifty-nine when he died so tragically, but he will always be my baby pic.twitter.com/XzZQCdz8tl