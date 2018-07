Vans komt met collectie die helemaal in teken staat van Vincent Van Gogh

Vans slaat de handen in elkaar met het Van Gogh Museum in Amsterdam. Het resultaat van die samenwerking is een capsulecollectie die volledig in het teken staat van vier werken van de bekende Nederlandse schilder.

De kunstwerken 'Schedel', 'Amandelbloesem', 'Zonnebloemen' en een zelfportret van Van Gogh zullen voor het eerst op sneakers te zien zijn. Maar daar stopt het niet bij, Vans en het Van Gogh Museum brengen ook een reeks hoodies en T-shirts uit, een pet, een bomberjack en een rugzak en dat allemaal met daarop de werken van een van de bekendste schilders ooit. Heel wat van de details van zijn werken zitten ook vervat in de kledingstukken.

"We zijn erg blij met de Vans x Van Gogh Museum-collectie, omdat deze aansluit bij onze missie om het leven en het werk van Vincent van Gogh toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen en hen te verrijken en te inspireren", zegt Adriaan Dönszelmann, directeur van het Van Gogh Museum in een persbericht. "Door de iconische kunstwerken te combineren met iconische Vans-items, haalt onze samenwerking Van Goghs kunst 'Off The Wall' en bereiken we een nieuw publiek buiten het museum.”

De collectie is vanaf 3 augustus verkrijgbaar in de Vans-winkels, de museumshop van het Van Gogh Museum en online. Reken op prijzen tussen de 45 en 150 euro.